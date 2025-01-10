中國民生銀行泉州分行攜手華僑大學共啟新篇

中國民生銀行泉州分行與華僑大學簽署戰略合作協議。民生銀行泉州分行供圖（圖片來源：中國網） 中評社北京1月10日電／據中國網報導，2025年1月7日，中國民生銀行泉州分行與華僑大學簽署戰略合作協議。此舉標誌著雙方將在人才培養、金融科技實驗室建設、課題研究以及金融服務等多個關鍵領域展開深度合作，攜手推動教育與金融行業邁向高質量發展的新征程。



華僑大學黨委副書記、校長吳劍平，民生銀行泉州分行黨委書記、行長屠其俊，以及華僑大學經濟與金融學院、計算機科學與技術學院、學生處的相關負責人，民生銀行泉州分行副行長韓曉東、相關部門負責人共同參加了此次活動。



推動產教融合發展



民生銀行作為一家具有廣泛影響力的全國性股份制商業銀行，始終堅守“服務大眾 情系民生”的使命，不僅為廣大客戶提供全方位、多元化的金融服務，還長期關注並積極投身教育事業的發展，持續探尋與高校攜手共進的合作機遇。



華僑大學作為部屬知名高校，以“為僑服務、傳播中華文化”的辦學宗旨聞名遐邇，是實施海絲戰略和“一帶一路”倡議的先行者、排頭兵。



此次雙方達成戰略合作，正是積極響應國家關於促進金融行業與高等教育深度融合的號召，推動產教融合、實現協同發展的重要舉措。