章秀麗為西班牙品牌探索中國零售新路徑

中評社北京1月10日電／據中國網報導，章秀麗在西班牙經商40多年，她對西班牙美食無比痴迷，也希望將西班牙美食品牌引進到中國。但品牌出海，僅憑喜愛和熱情是不夠的，需要懂得中西兩國市場的差異。章秀麗憑借其敏銳的市場洞察力和廣泛的商業網絡，正在積極探索將西班牙的高端美食品牌引入中國市場的可能性。這一舉措不僅能滿足中國消費者對優質進口食品日益增長的需求，還將中西飲食文化的交流提升至新的高度。



最值得一提的是章秀麗與西班牙知名葡萄酒產普里奧哈的 Bodegas Heras Cordón 酒莊的合作。經過多年的合作後，Bodegas Heras Cordón酒莊正式授權章秀麗女士在西班牙華人市場推廣其高品質葡萄酒產品。這一合作標誌著該酒莊邁出了與華人市場深入接軌的重要一步，為促進中西文化交流、增進華人消費者對西班牙優質葡萄酒的認知創造了新的契機。



Bodegas Heras Cordón位於西班牙里奧哈（La Rioja）產區的Fuenmayor，以其高品質的葡萄酒而聞名。自2001年以來，該酒莊一直是梵蒂岡的官方葡萄酒供應商，為教皇和教廷活動提供特製的葡萄酒。這一殊榮始於聖約翰·保羅二世（Juan Pablo II）時期，延續至本篤十六世（Benedicto XVI）和現任教皇方濟各（Francisco）。Heras Cordón為梵蒂岡特別釀制的葡萄酒被稱為“Edición Especial Vaticano”，每年生產約2，000瓶。這些酒瓶上印有教皇的名字、教皇徽章，以及拉丁文短語“Misericordias Domini in aeternum cantabo”（意為“我將永遠歌頌主的慈悲”）。這些葡萄酒主要用於教廷的正式活動和接待。



章秀麗女士長期致力於促進中西經貿交流。她表示，將Bodegas Heras Cordón引入華人市場不僅是推動華人消費者品味升級的機會，更是向中國群體傳播西班牙文化的重要方式。“通過高品質葡萄酒的推廣，我們希望能夠讓更多華人消費者感受到西班牙里奧哈葡萄酒的獨特魅力，並為他們的社交場合和節慶活動增添色彩。”



章秀麗與酒莊的授權合作不僅限於產品推廣，還包括一系列品牌體驗活動，如葡萄酒品鑒會、產區文化展示和VIP客戶定制服務。這些活動將幫助華人消費者深入瞭解Bodegas Heras Cordón的釀酒哲學以及其背後悠久的歷史與文化底蘊。未來，章秀麗女士計劃通過線上與線下相結合的方式，擴大酒莊在華人市場的影響力，進一步推動西班牙高端葡萄酒品牌的國際化發展。