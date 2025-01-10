美駐丹使館：暫無在格陵蘭島增加軍事計劃

中評社北京1月10日電／據新華社報導，哥本哈根消息：美國駐丹麥使館9日表示，目前沒有在丹麥自治領地格陵蘭島增加美國軍事存在的計劃。



美國駐丹麥使館新聞發言人當天對媒體表示，目前沒有計劃要增加軍事存在，“我們將繼續與哥本哈根和努克（格陵蘭島首府）密切合作，以確保任何提議都符合我們的共同安全需求”。



丹麥外交大臣拉斯穆森9日表示，將於當天晚些時候向各黨通報政府對特朗普涉格陵蘭島相關表態事件的應對情況。他強調，丹麥並未陷入外交危機，但目前局勢嚴峻，丹麥王國“面臨挑戰”。“如果相關言論變成行動，危機可能就會出現。”



美國候任總統特朗普7日在佛羅里達州海湖莊園舉行的新聞發布會上稱，出於對美國“經濟安全需要”考慮，他不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取巴拿馬運河和格陵蘭島控制權的可能性。



美國國務卿布林肯8日下午在法國巴黎一場新聞發布會上表示，特朗普所言要控制格陵蘭島的事“不會發生”。布林肯在回答媒體提問時說，特朗普的相關言論“顯然不是一個好主意”，或許更重要的是，“它顯然不會發生”。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。格陵蘭島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管，島上稀土等資源豐富。