泰國警方還原王星案始末

1月9日，泰國國家警察總署督察長塔查猜在曼谷接受新華社記者專訪。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，泰國國家警察總署督察長塔查猜9日接受新華社記者專訪時說，初步調查確認，中國籍男演員王星為人口販運受害者，預計他將於10日返回中國。



塔查猜說，根據調查結果，王星收到工作邀約來到泰國，乘坐“工作邀約方”安排的車輛從曼穀素萬那普機場出發，途中拍攝了照片和地標並傳給在中國的親屬。王星說，直到穿過河流進入緬甸鄉村，發現環境非常簡陋、沒有娛樂設施，才意識到自己可能被騙了。



據泰國達府移民局1月7日公布的時間線，王星於當地時間1月3日淩晨3時16分入境泰國，3時40分乘車離開素萬那普機場，7時左右到達猜納府，9時左右經過甘烹碧府，10時左右到達達府湄索縣，隨後於11時左右失聯。經調查，王星在湄索縣經歷一次換車，警方並未發現他經過位於泰緬兩國邊境間的泰緬一號友誼大橋。



塔查猜說，接到中方求助後，泰方動用監控錄像、電話記錄等技術手段，追蹤王星位置。案件調查進展較快是因為王星從素萬那普機場出發後，中途基本沒有停留，所乘車輛非常明確地直奔邊境。



“這使得我們的追蹤工作可以非常迅速地展開。我們發現他越過邊境的具體地點，隨後找到司機，從而獲得確切信息。”塔查猜說。