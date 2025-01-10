郭一鳴：歲末讀兩則新聞有感

中評社香港1月10日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，年近歲末，春節將臨。讀到兩則內地新聞充滿正能量，與各位讀者分享。第一則是關於雷軍重獎工程師。報導指小米集團創辦人雷軍宣布，為表彰對集團有傑出貢獻的工程師，決定將連續六年派發的“百萬美金技術大獎”，升級為“千萬技術大獎”，獎金增至一千萬元人民幣，折合約一百三十八點二萬美元，漲幅達百分之三十八點二。報導指，今年獲得這一最高榮譽大獎的是“小米超級電機V8s”項目組，從新聞配發的圖片可見，上台領取這個最高技術獎項的一共有九人，平均每個成員可獲一百一十一萬元人民幣，他們和家人可以過一個肥年。



文章說，去年小米股價累漲一點二倍，成為港股“最牛”的藍籌股，雷軍當然有本錢有理由對獎金加碼。據介紹，“小米超級電機V8s”是由小米自主研發和生產，電機轉速達到27200rpm，在全球量產電機中排名第一，刷新電機轉速的天花板紀錄。雷軍表示，“V8s不僅代表了小米汽車投入硬核技術的決心和能力，更說明小米的硬核技術站上新起點”。



雷軍這一席話，讓我想起他和另一位內地企業界風雲人物董明珠的“世紀賭局”。話說在二○一三年央視中國經濟年度人物頒獎禮上，雷軍和格力董事長董明珠各自下注十億元“豪賭”，賭注內容是，在五年內若小米集團的營業額超過格力集團，董明珠就輸給雷軍十億，反之雷軍輸給董明珠。當然，這個被媒體稱為“世紀賭局”的雷董對決，其實只是兩位企業界風雲人物表達對中國製造的信心，並且“瞓身”為自己企業做宣傳的噱頭。當時在公眾心目中，小米就是一個善打價格戰的手機生產商，有經濟學家直指，以價格戰作為核心的小米模式，不是中國製造的未來。沒想到後來小米搖身一變。二○二四年四月三日，位於北京亦莊的小米汽車工廠，舉行第一批小米智能電動車“SU7”交付儀式，由雷軍親自主持，他即席宣布“從今天開始，小米正式成為一家車廠”。據介紹，小米汽車超級工廠是高度智能化，大壓鑄、衝壓、車身連接等關鍵工藝均為百分百自動化，引入超過七百個機械人，包括自動巡檢、AMR自主移動等。當產能全面啟動後，平均七十六秒即可製造出一輛新車。小米從手機生產商到造車，靠的是什麼？雷軍透露，以“SU7”第一款車為例，小米動用了三千四百名工程師，整個研發投入超過一百億元人民幣，“我們是用了十倍以上的投入，有這樣的把握以後，反正我是抱著志在必得的方式來做的。”



今天看到雷軍一擲千萬重獎工程師的新聞，不知道當年批評“小米模式”的經濟學家，是否會重新評價“小米模式”？



文章說，第二則新聞是關於劉強東給鄉親辦年貨派利是。報導指京東集團創辦人劉強東向老家江蘇宿遷市來龍鎮光明村的一千五百戶村民準備了衣鞋、糖果、酒水、手機還有電動車等禮物，更向六十歲以上長者每人派發一萬元人民幣利是，向曾經教導他的小學老師每人派發十萬元紅包。他在拜年信中寫道：希望鄉親們吃得開心、穿得暖心、用得舒心、新年事事順心。



宿遷位於蘇北地區，過往經濟比較落後，抗戰期間曾經是共產黨新四軍的根據地。據悉，當年劉強東考上中國人民大學，全村凑了錢和七十六只雞蛋送“大強子”上京入學。劉強東常懷感恩之心，事業成功之後已經連續十年在春節前為家鄉父老送年貨。這些年宿遷的經濟有了很大發展，但是劉強東給鄉親拜年別具意義。



文章說，這則新聞讓我想起一段名言：“一個人做一件好事並不難，難的是一輩子做好事，不做壞事”。劉強東經常成為新聞人物，有些新聞引起爭議，並非都是正面的。但是，這樣一件好事連續做了十年，殊為不易。還有半個多月就到春節，如果每一個事業成功的老板都關心父老鄉親，每一個有能力的人都讓身邊的人，一個人或者十個人增添快樂，這個春節就會有更多的快樂。