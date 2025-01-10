啟德體育園演練抽調公務員　病人預約焗改期

中評社北京1月10日電／據大公文匯網報導，啟用在即的啟德體育園近月進行多場演練，其中於本月24日及下月4日舉行的兩場大型演練，會有數萬名公務員參與，模擬於平日晚間舉行大型活動時的不同情境，方便制定應變措施。香港文匯報接獲有病人反映，衞生署個別分區診所抽調前線人員參與演練，導致病人的預約要改期。香港特區政府衞生署承認，在有關人士同意而滿意的情況下，調整了十多宗定期健康檢查的預約日期。工會認為，公務員雖然有責任協助演練，但前提是確保公眾服務不受影響，建議特區政府安排更多部門共同分擔人手壓力，並設計輪值機制，避免抽調會影響公眾服務的人員。



該名病人向香港文匯報表示，日前接獲衞生署門診的職員通知，原訂本月24日傍晚的預約要改期。在他追問下，職員隱晦地透露與啟德演練有關。



病人：不是說改期就改到期



有參與演練的公務員透露，啟德演練需要招募數萬名來自紀律部隊、建築署、康文署、衞生署等人員參與，一般需要在當晚8時前到場，故部分參與的公務員要提前在傍晚下班趕往現場，令個別公眾服務受到影響。以衞生署診所為例，普遍服務時間至傍晚五六時，各區參加演練的人員需提前1.5至2.5小時下班趕赴到場，導致港九新界有零星診所的病人被迫改期。



受影響的病人對此感不解，“香港公務員有十幾萬，應該抽調後勤、不影響公共服務的人員去演練才對。尤其睇病服務，病人也要為口奔馳，不是說改期就改到期。”



建議設輪值機制免影響服務



政府人員協會主席張凱榮接受香港文匯報查詢時表示，特區政府舉行這類大型演練，目的是為了測試場地設施及應對突發事件的能力，整體上對香港的發展具有正面意義，公務員參與演練是應份的，但若部分部門在調配人手時，導致一些市民的服務受影響，就有商榷餘地，相信有關情況可能因為人手調配不足所致。



他解釋，若僅抽調單一部門的人手參與演練，確實可能對該部門的日常運作造成壓力，建議特區政府在之後的演練中，考慮由多個部門共同分擔人手需求，並設計輪值機制，確保不會對某個單一部門的前線服務產生過度影響，“如果（抽調前線）真的影響到病人的服務，政府管理層應重新調整安排，或考慮動用一些非前線、對外服務壓力較低的部門人員來參與。”