定日地震｜長夜後的“新生”

日喀則市人民醫院新生兒科護士在為定日縣6.8級地震後來自震中的第一個新生兒換尿布（1月9日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，1月8日早晨，來自西藏日喀則市定日縣長所鄉的一名產婦，在日喀則市人民醫院誕下一名嬰兒。



這是西藏定日縣6.8級地震後的首個受災地區新生兒。



據產婦的哥哥回憶，7日早晨，他帶著產婦和其丈夫，前往縣人民醫院檢查。車輛行駛到半路上，地震發生了。



“忽然車身強烈晃動，無法正常行駛，我以為是輪胎爆了。”產婦的哥哥說，下車查看後發現車輛正常，但腳下的柏油路一直在搖晃，這才發現原來是地震了。



等到震動平緩後，他們返回家裡，發現到處都是垮塌的房屋和慌亂的鄉親。



“家裡房子塌了，好在家裡人沒事。”產婦的哥哥和丈夫幫助村民救援，她自己坐在車裡休息。



當天下午，由於該名產婦身體不適，被當地醫護人員重新送到定日縣人民醫院。檢查得知，她患有重度子癇前期和雙側胸腔積液，因此緊急被送到日喀則市人民醫院。



這一夜，震中的定日縣徹夜無眠。遠方的日喀則市人民醫院燈火通明，嚴陣以待。



日喀則市人民醫院婦產科主任普赤說，接診後，經過進一步檢查，產婦還患有先天性心臟病，如果繼續妊娠隨時會有致命的並發症發生，危及母嬰安全。



經家屬同意後，醫院於8日早晨7點進行剖宮產手術，7點40分，誕生了地震後的首個災區新生兒。