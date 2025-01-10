洛杉磯野火肆虐　消防用水告急

1月7日，在美國加利福尼亞州南部洛杉磯縣沿海社區帕西菲克帕利塞茲，消防員奮戰在野火現場。新華社發 邱晨 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州南部野火8日繼續肆虐，對洛杉磯市形成包圍之勢。除了強風、乾旱，滅火作業還面臨另一大不利因素：消防用水告急。洛杉磯市不得不動用居民生活用水滅火，同時呼籲市民節約用水。



消防栓沒水了



自7日以來，這一波野火已經造成至少5人死亡，迫使7萬多名居民緊急撤離。路透社報導，消防用水緊缺尤其影響洛杉磯市以西的沿海高檔社區帕西菲克帕利塞茲。野火已經在那裡燒毀上千座建築，過火面積達上百平方公里。



洛杉磯水電局首席執行官珍妮絲·基諾內斯8日說，洛杉磯市為滅火準備了三個巨型消防蓄水罐，每個存儲100萬加侖（約合379萬升）水。然而，7日16時45分左右，第一個蓄水罐用完；20時30分左右，第二個蓄水罐耗盡；8日凌晨3時左右，第三個也用完了。“這就是為什麼消防栓沒水了。”



按照基諾內斯的說法，消防員正在抽取居民生活用水用於在帕西菲克帕利塞茲等地滅火。“我們正在使用城市供水系統撲救一場野火。那非常有挑戰性。”



城市供水管網流量有限，滅火使得帕西菲克帕利塞茲一帶過去15小時用水需求量增至平時的4倍。此外，消防員要在較低海拔區域抽水滅火，令水電局難以給安在較高海拔區域的消防蓄水罐補充水。



法新社報導，基諾內斯呼籲全市用戶節約用水，同時提醒民眾，由於抽取居民生活用水滅火，自來水水質可能下降或因野火產生的灰燼而遭到污染，今後48小時應當把水煮開再飲用。