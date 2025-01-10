外媒：“美國優先”已變成“美國唯一”

中評社北京1月10日電／據央視新聞報導，近期，美國候任總統特朗普揚言要讓多個國家和地區“並入美國”，令世界嘩然，引發眾怒。針對其近期表現出的對多國領土覬覦的言論，有輿論指出，特朗普所謂的“美國優先”政策，已經變成了“美國唯一”。



美國有線電視新聞網在報導特朗普的一系列表態時稱，“特朗普想重新繪制西半球的版圖”。



美國智庫大西洋理事會專家、美國前助理國務卿丹尼爾·弗裡德在接受法蘭西24電視台採訪時說，特朗普這番話勾勒出一幅領土擴張的國力藍圖，好比 “19世紀帝國主義者”。



美國全國廣播公司新聞台援引丹麥戰略與戰爭研究所學者拉貝克－克萊門森的話報導稱，特朗普的言論將“加劇歐洲對美國的不信任”，並導致“歐洲領導人推動獲得更大的戰略自主權”。美國全國廣播公司新聞台稱，無論是否認真，特朗普不加掩飾的外交態度，都可能造成持久的損害。



美國《國會山報》7日稱，特朗普在開啟第二任期前所展現的“帝國主義傾向”帶回了一個長期存在的問題：他說的話到底該不該當真？特朗普一直通過強硬表態作為談判工具，威脅動用武力的說法更是如此。報導稱，特朗普一直說要“吞並”加拿大，估計是為了在貿易談判中逼加拿大就範。報導稱，特朗普的這些言論也特別對其支持者的胃口，這些人都支持特朗普搞擴張主義的一套，而且自由派對這種言論反應越激烈，他們越開心。