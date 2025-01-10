“川渝造”打響名堂　生產全球三分之二平板

中評社北京1月10日電／據大公報報導，國新辦9日舉行新聞發布會，介紹成渝地區雙城經濟圈建設五年來有關情況。記者瞭解到，從經濟總量看，五年來，成渝地區雙城經濟圈地區生產總值2024年預計增長到8.6萬億元（人民幣，下同），五年邁上了兩個萬億元級的台階。目前，全球2／3的iPad、近8000萬台筆記本電腦、超1億台智能手機都出自川渝，“川渝造”成為中國製造響當當的名片。



國家發改委副秘書長陳亞軍在會上介紹，從經濟總量看，五年前，雙城經濟圈地區生產總值不足6.3萬億元，2024年預計增長到8.6萬億元，五年邁上了兩個萬億元級的台階，占全國的比重由6.3%提高到6.5%以上，對西部地區乃至全國高質量發展的支撐帶動作用明顯增強。



圍繞集成電路等加快補鏈強鏈



從產業體系看，兩地共建電子信息、裝備製造、先進材料、特色消費品等四大萬億級的產業集群，汽車產量、電子信息產值占全國的1／10以上。



“近年來，我們聚焦電子信息、汽車、裝備製造、特色消費品等重點產業，在產業配套、平台建設等方面協同發力，推動產業鏈上下游深度融合。‘川渝造’成為中國製造響當當的名片。”四川省副省長李文清介紹，電子信息產業是川渝創新實力最強、產業基礎最好的支柱產業。近年來，兩省市圍繞集成電路、新型顯示、智能終端等加快補鏈強鏈，成渝地區一躍成為全球前十的電子信息製造業聚集地。目前，全球2／3的iPad、近8000萬台筆記本電腦、超1億台智能手機都出自川渝。



汽車製造也是兩省市攜手打造的主導產業之一。重慶在整車製造方面優勢明顯，四川在動力電池和清潔能源配套方面競爭力較強，雙方共建產業鏈供需對接平台，以建設“氫走廊”“電走廊”“智行走廊”作為牽引，打造智能網聯新能源汽車研發生產基地，已匯聚整車及零部件製造企業超2000家，全國每七台汽車中就有一台產自川渝、超過五分之一的動力電池實現“川渝造”。