金管局：有充足儲備及預案應對極端情況

中評社北京1月10日電／據大公文匯網報導，隨著特朗普重返白宮在即，市場憂慮或觸發新一輪“金融核戰”，其中與美元掛鈎的港元自然首當其衝，金管局昨重申“無意亦無需改變聯匯制度”。金管局總裁餘偉文昨撰文反擊指，最近坊間浮現各種關於地緣政治衝擊憂慮，擔心或出現影響聯匯運作的極端情況，然而香港作為細小開放的經濟體和重要的國際金融中心，匯率穩定至為重要，也是營商和投資優勢，他重申香港有充足外匯儲備等應對各種挑戰，強調“風險要管控，但不用自亂陣腳”。



餘偉文昨在《匯思》撰文表示，聯匯制度自1983年10月實施至今逾40年，經歷多次經濟和利率周期，應對多次金融危機，已成為與香港經濟和金融體系密不可分的核心組件。最近坊間討論熱烈，並浮現各種關於地緣政治衝擊的憂慮，當中有一些是基於對制度缺乏全面瞭解而產生的誤解，也有部分是將不相關的新聞碎片拼湊成不甚準確的畫面。即管如此，港元自去年9月中以來兌美元匯率一直在7.75－7.85浮動區間的強方窄幅上落，足見市場對制度信心。



金融交易及中轉站主要元素



他認為，對於香港這樣一個細小開放的經濟體和如此重要的國際金融中心，匯率穩定至為重要。過去一年環球匯率市場非常波動，不少貨幣兌美元的匯價明顯下跌，如澳元跌9%、韓圜跌12%、墨西哥比索跌超過20%等，日圓亦跌超過9%。而港元兌美元匯率穩定，減少匯兌風險，對營商和投資環境而言是一個優勢。“匯率穩定及行之有效的貨幣制度更是吸引國際投資者以香港作為金融交易平台及中轉站的主要元素，對鞏固香港的國際金融中心地位極為重要。”



餘偉文提到，市場有論者擔心地緣政治或引致影響聯匯運作的極端情況。他認為全球金融體系之間的連結既深且廣，可以說是你中有我、我中有你。過往經驗清楚顯示，某個地區的金融市場出現動盪，其急速、連鎖反應可以產生巨大的外溢效應，觸發全球金融市場的波動甚至引發危機，造成對經濟和社會民生的衝擊。香港是亞洲地區最重要的國際金融中心，香港金融穩定不但關乎自身，還是區域和國際金融穩定的關鍵。“作為負責任的當局，我們一直有針對各種可能影響香港金融穩定和安全的風險，進行充分的評估，確保有足夠的能力去應對各種挑戰。”