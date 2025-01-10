讓一體化發展繪就大寫的“一”

中評社北京1月10日電／據人民網報導，形式上“有界”，實踐中“跨界”，讓“我的優勢”成為“你的資源”，便能從協同聯動中實現共贏



一體化發展，人人可為、人人作為，無數小寫的“一”，助力一體化繪就大寫的“一”



一張社保卡，能辦多少事？



在長三角，65個居民事項支持一卡通用，2800餘個文旅場館支持一卡通游，2.4萬家醫院和6萬餘家藥店支持一卡通結……



卡還是那張卡，功能一直在“進階”。事還是那些事，辦事一直在提質。一卡通用，“一”展現了一體化水平，“通”彰顯了融合程度，長三角居民日益成為“一家人”。



長三角一體化，何以為“一”？論區位，山水相連、河湖相通、生態相依；論發展，生產要素在地域之間緊密流動，“你中有我，我中有你”的特徵更加凸顯。地理上彼此相連，發展上協同聯動，這是“一”的底色，是一體化的基礎。



相近相親，不意味著相同。三省一市產業基礎不同、優勢各異，一體化不是同質化，要有區域的“一盤棋”，在統一目標下，各盡其責、打好配合。下好這盤棋，就要有打破行政區劃、跨越自然阻隔的整體意識。



江蘇、安徽有段界線叫滁河，兩邊分別是南京的頂山街道、滁州的汊河鎮。秉持“他人所需，我之所能”，兩地圍繞軌道交通積極布局，南京的企業為汊河提供技術和訂單，汊河則提供穩定便捷的供應鏈。得益於一體化，“近鄰”成了“緊鄰”，產生了“1＋1>2”的效應。正是因為同下“一盤棋”，長三角各地原來相對分散的產業形態加快聚合、加力強鏈、加速延鏈，形成了一批具有國際競爭力的新興產業集群。形式上“有界”，實踐中“跨界”，讓“我的優勢”成為“你的資源”，便能從協同聯動中實現共贏。