開拓下沉市場　助力消費升級

中評社北京1月10日電／據人民網報導，開拓下沉市場，不僅可以打開新的發展空間，塑造新的消費增長極，而且有利於促進城鄉要素平等交換、雙向流動



繼奶茶店、咖啡店之後，近來一種專門售賣零食的店鋪——量販零食店在三、四線城市迅速火起來，打開了一個新的“風口”賽道。



這種新興的量販零食店，以居民區為中心多點開花，廣受消費者歡迎。數據顯示，2021年全國量販零食門店數量在2500家左右，到2023年10月已突破2.2萬家，有機構預測2025年將達到4.5萬家。



在高度競爭的零售市場，在商超、便利店、網購等渠道都很發達的當下，線下零售為何還能打開新空間？



貼近消費需求是重要原因。量販零食店不僅價格優惠、品類繁多、上新速度快，而且基本處於居民的最短生活半徑內，有散裝零食可買，逛起來也很有趣。不錯的性價比，加上新鮮的體驗感，讓這一新業態迅速在市場上脫穎而出。



量販零食店的異軍突起，顯示出下沉市場的巨大消費潛力。不只是零食行業，放眼望去，星巴克、海底撈等知名連鎖品牌爭相入駐縣城；圍爐煮茶、滑雪攀岩、明星演唱會等在三、四線城市方興未艾；淄博燒烤、天水麻辣燙等持續出圈……隨著交通物流等基礎設施的完善、數字經濟的穩步發展，下沉市場煥發出新的活力，成為推動消費升級的重要場域。



在一些人擔憂“消費降級”的當下，下沉市場的興起，讓我們看到了“消費升級”的更多可能。有機構預測，至2030年，我國個人消費規模將高達65.3萬億元，其中超過66%的增長將來自包括三線及以下城市、縣鄉市場在內的下沉市場。



開拓下沉市場，不僅可以打開新的發展空間，塑造新的消費增長極，而且有利於促進城鄉要素平等交換、雙向流動，形成更高水平的供需動態平衡。



也要看到，挖掘下沉市場潛力，不是簡單的品牌下沉就能實現，不能盲目復制一、二線城市經營模式，而要深入研究其市場特點，對消費品質、內涵和體驗進行提升與再造。