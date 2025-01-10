八項規定改變中國的文化視角

中評社北京1月10日電／據人民網報導，八項規定何以改變中國？從文化角度觀察，可以看得更分明。



文化的力量，深沉而澎湃，可沉澱為定力，可轉化成動力，可生發出活力，“總是‘潤物細無聲’地融入經濟力量、政治力量、社會力量之中”。從中央八項規定精神落地生根的過程，可以更好理解“涵養積極健康的黨內政治文化”的重要性。



作風問題本質上是黨性問題，加強作風建設，離不開文化的導向、約束、教化等功能。



一方面“激濁”，既“拔爛樹”也“治病樹”，從查擺“官本位思想嚴重、權力觀扭曲”問題，到清理“剝削階級思想和腐朽生活方式”，再到“堅決破除特權思想和特權行為”；另一方面“揚清”，涵養風清氣正的政治生態，牢固樹立宗旨意識，充分發揚“務實功、出實招、求實效”的實幹精神，樹立和踐行“把為民造福作為最重要的政績”的正確政績觀……



實踐證明，加強新時代廉潔文化建設，引導黨員幹部處理好公私、義利、是非、情法、親清、儉奢、苦樂、得失的關係，思想道德防線就愈加牢固。



思想建黨和制度治黨同向發力，是我們管黨治黨的重要方略，實現二者的有效協同，離不開文化的智力支持和精神支撐。



用制度的籠子關住“任性的權力”，彰顯的是制度規矩的效力；黨員幹部把他律轉化為自律，內化為日用而不覺的言行準則，則有賴於思想的引領和文化的滋養。之所以馳而不息正作風、治歪風、樹新風，為的正是鞏固為民務實清廉的價值高地，打贏這場廉與腐、實與虛、儉與奢的價值觀較量，通過不懈努力換來海晏河清、朗朗乾坤。



文化是經濟和政治的反映，又影響經濟和政治的發展。通過經濟社會發展的新氣象，可以反觀八項規定是如何化風成俗的。