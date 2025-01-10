中國蛇年新春文旅活動提前上新年味漸濃

2024年12月31日，遊客和市民在山西省大同市觀看燈展（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，雲岡大佛、悟空、花木蘭……連日來，各式各樣的花燈點亮山西大同古城牆，民俗燈彩、演出、市集等迎新春活動吸引市民遊客慕名而來。



在中國歷史文化名城大同，以“大同年·大不同”為主題的新年古都燈會於2024年12月31日晚點燈，2025年1月1日正式運營，較往年提前了約20天。



到古都大同去看燈成為不少遊客喜迎蛇年的新選擇。北京遊客田先生說：“雖然還沒到春節，但在大同古城已感受到濃濃的年味，尤其是夜游大同城牆看花燈，舞蹈演出時恰逢漫天飛雪，真是意外的驚喜。”



距離農曆蛇年春節還有20天，但受春節申遺成功的影響，今年中國各地春節文旅活動紛紛提前上新，新春文旅市場逐漸升溫。



文化和旅遊部於1月7日至3月1日統籌開展“歡歡喜喜過大年”2025年春節主題文化和旅遊活動，推出七大板塊27項主體活動，以“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”列入人類非物質文化遺產代表作名錄為契機，豐富優質文化和旅遊產品供給，切實增強百姓獲得感幸福感。



中央黨校（國家行政學院）教授竹立家說，今年是春節申遺成功後的第一個年，各地提前推出文旅產品和慶祝活動，既是回應公眾關切，也是希望能夠提前把氣氛營造出來，提前布局春節旅遊消費市場。



作為中華文明重要發源地之一，山西省圍繞辭舊迎新、吉祥平安、團圓和諧等主題，舉辦各類活動傳承弘揚優秀傳統文化，還推出民俗社火、冰雪度假、古建研學、溫泉康養、冬景攝影等5個主題260餘項冬季旅遊活動及優惠措施，為遊客提供多樣旅遊產品。



在山西南部城市運城，山西省蒲劇藝術院早早發布了元旦、新春系列展演活動，數十場經典曲目劇目演出將持續至正月十五。1月1日舉行的新年音樂會專門增加了蛇年元素，民族管弦樂《金蛇狂舞》等演出受到觀眾歡迎，吸引了多國友人到場觀看。