孟媒：中國是不確定世界的“穩定之錨”

中評社北京1月10日電／據中央廣電總台國際在線報導，孟加拉國《閃電報》網站1月6日刊發評論文章《2025中國信心、挑戰與全球機遇》，對新的一年中國各領域發展前景作出樂觀展望。文章稱，在習近平主席的領導下，中國正闊步邁向充滿機遇的高質量發展新階段，中國持續擴大開放和深化改革的相關舉措不僅為本國發展賦能，也給全球帶來穩定與希望。



文章寫道，隨著2025年的到來，中國人民在習近平主席的領導下，踏上了機遇與挑戰並存的新征程，“他們堅忍不拔、意志堅定，向著目標努力，同時為全球穩定與發展貢獻力量。”文章指出，在全球經濟萎靡和地緣政治緊張的背景下，中國堅定不移地追求高質量發展。文章舉例稱，中國工業和信息化部日前公布了一項宏偉計劃，到2027年建設1萬個5G工廠，並打造不少於20個“5G＋工業互聯網”融合應用試點城市。該舉措旨在加速推進新型工業化；中國國家衛生健康委員會推出“取消門診預交金”等2025年全系統為民服務八件實事，充分體現了政府致力於提升人民生活水平，在推進中國式現代化過程中經濟發展與民生福祉並重，增強了公眾信心，為充滿希望的一年奠定基調。



文章認為，充滿活力、井然有序的中國已成為不確定世界的“穩定之錨”。中國頒布了一系列積極主動的2025年宏觀經濟政策，強勁的經濟表現提振了全球市場，吸引了世界目光。此外，近期中國各項經濟數據則進一步凸顯了中國經濟的韌性。“2025年1月1日，中國國產大飛機C919首次執飛滬港定期商業航班，標誌著中國航空工業新的裡程碑；全球最快高鐵列車CR450動車組列車也於近期首次亮相，中國技術創新再添新彩……”文章讚賞中國在不斷加快創新步伐的同時，為加強世界互聯互通作出了巨大貢獻。



文章接著分析道，2025年是中國“十四五”規劃收官之年，意義重大，而中國的改革議程始終聚焦平衡國內發展與國際參與。自2025年1月1日起，中國對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，同日，中國—馬爾代夫自由貿易協定正式生效，中國在刺激國內需求的同時促進全球貿易，凸顯對包容發展與合作共贏的承諾，強化了全球經濟增長引擎的作用。中國的開放與包容還體現在其不斷放寬的簽證政策上，中國舉措呼應了國際社會對更加聯通的世界的渴望，增進了各國之間的相互信任和理解。在地緣政治爭端加劇、氣候挑戰持續升級、人工智能快速發展的當今世界，中國積極參與國際對話和全球治理顯得至關重要。