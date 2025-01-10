中評社北京1月10日電／網評：“智慧停車”不能有了便利忘了安全



來源：新華網 作者：馬若虎



停個車而已，信息咋就被“偷走”了？近期，智慧停車系統的用戶隱私安全問題引發廣泛關注。



據媒體報導，一些犯罪分子利用智慧停車系統的數據接口漏洞，破解停車場數據庫，進而實施一系列非法活動，如快速定位目標車輛、安裝GPS追蹤器等，無須驗證就能輕鬆獲得車輛所在停車場及進出時間等關鍵信息，從中牟取不法利益。



所謂數據接口，就像一個橋梁，連接著用戶和後台。數據接口存在漏洞，用戶信息就有洩露風險，對用戶的隱私權構成威脅，甚至給社會治安帶來隱患。



近年來，作為一種新業態，智慧停車的普及率不斷提升，很多停車場都使用了這種服務系統。智慧停車便利了出行，提高了管理效率，但過了便利關，還須過安全關，既讓消費者享受便捷服務，也要充分保證信息和數據安全。



我國個人信息保護法、網絡數據安全管理條例等法律，對個人信息安全保障、網絡數據處理等作出明確規定，禁止任何個人或組織利用網絡數據從事非法活動。必須不折不扣執行法律規定，嚴懲洩露用戶隱私和竊取數據等違法行為，同時提升防護等級，築牢個人信息和數據安全的堤壩。



各商家、網絡平台和程序開發者都應落實信息安全責任，確保智慧停車系統數據安全。智慧停車衹有更安全，才是真智慧。