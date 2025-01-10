中評社北京1月10日電／網評：地震時背同學撤離是生動的德育範本



來源：中國青年報 作者：胡欣紅



近日，在寧夏銀川地震時背起身邊同學逃離的郭慶同學，引發關注。1月6日，該生所在學校決定授予郭慶同學“卓越銀外人”的榮譽稱號並給予他相應的物質獎勵。



“心地善良比什麼都重要”“中華好兒郎”“地震瞬間這個回頭太帥了”……危急時刻能停下逃生的腳步轉身背起同學的郭慶，贏得了不少人的稱讚。



面對突發危險，第一時間逃生是人的本能。監控視頻顯示，地震來臨瞬間，郭慶同學在衝出教室的一刹那，發現身後還有一位行動不便的同學無法自行撤離，便迅速折回背起這位同學一起向外衝。雖然衹有短短的幾秒鐘，但勇氣、責任、擔當等高尚品質卻在這一刻具象化了。



事後他在接受採訪時表示，第一次遇到地震也非常震驚、害怕，跑的時候瞄見同學往桌子底下鑽，當時沒想什麼就回去把他背起來，緊急集合的時候手都在抖。這種下意識的反應，更彰顯出該生刻在骨子裡的善良。“文章做到極處，無有他奇，只是恰好；人品做到極處，無有他異，只是本然。”郭慶同學沒有什麼豪言壯語，但他的義舉充分體現了人性本善的光輝，是一個生動的德育範本。



行善固然是一種人人皆具的本能，但善行如果能獲得應有的褒獎，無疑有助於激發更多的善行。郭慶就讀的學校敏銳地察覺到，他的勇敢逆行蘊含著教育契機，隨即對其進行包括授予榮譽稱號、現金獎勵、減免學費等一系列嘉獎。此舉肯定的不僅是郭慶同學個人，更是在弘揚一種互幫互助的精神，是對全體學生乃至整個社會的一種正向教育和引導。