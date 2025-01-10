中評社北京1月10日電／網評：積極促進有為政府和有效市場更好結合



來源：光明日報 作者：王琛偉



近日，國務院辦公廳印發《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，著重解決行政檢查事項多、頻次高、隨意性大，以及任性檢查、運動式檢查、以各種名義變相檢查等突出問題。去年以來，國家層面連續發力，直擊企業關注的熱點難點問題。2024年9月，國家發展改革委發布2024年全國優化營商環境創新實踐十大案例。2024年11月，國務院減輕企業負擔部際聯席會議辦公室公布“強化企業服務，提升減負成效”典型案例，63個案例上榜。“無事不擾、無感服務”成為打造新型政務環境的重要標誌。



有效市場和有為政府相輔相成、相互依存、相互統一。有為政府並不是管得越多越好，相反，政府必須減少對市場的過多干預，盡量減輕企業負擔，不干擾企業正常生產經營活動。“無事不擾”正是明確政府權力邊界、尊重市場規律的重要體現，是有為政府的重要標誌。政府“無為”不是當“甩手掌櫃”，“無為”是為企業提供“無處不在”又“無事不擾”的高質量服務。衹有政府“無事不擾”，企業才能真正放開手腳，遵循市場規律，專注於生產經營和自身發展。



近年來，各級政府“無事不擾、無感服務”的工作作風正在形成。浙江運用數字技術實施營商環境“無感監測”，以企業“無感”的方式開展營商環境監測、評價和整改，最大限度地減少對企業的干擾；海南實施“預約制”管理，統籌監測涉企檢查、調研等活動，賦予企業拒絕不合理調研的權利。國務院辦公廳發布的《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，本質上是進一步深化政府管理體制改革，減少政府干預，減輕企業負擔，營造法治化營商環境，最大限度激發企業活力、增強企業信心、挖掘發展潛力的又一重大舉措，標誌著“有為政府”建設又邁上一個新的台階。



同時也要看到，儘管近年來改革取得明顯成效，政府行使職能的效率明顯提高，但是國內外形勢已經發生深刻變化，我國經濟發展階段、社會主要矛盾都已經發生重要轉變，一系列形勢變化對如何更好發揮政府作用提出了更高要求。政府履職方式正在從管理走向治理，政府自身則從管理者走向服務者，成為多元治理主體中的重要一員。特別是伴隨新一輪科技革命，數字技術、人工智能向各領域全面滲透，數據作為新型要素在各領域得到廣泛應用，政務服務數字化、智能化水平大幅提升，“最多跑一次”“一網通辦”“一網統管”“一網協同”等政務服務數字化創新舉措層出不窮，政府決策、執行、監督等各環節都面臨流程再造。下一階段，應從兩個方面持續發力，進一步提升政府“無事不擾、無感服務”的履職水平，為企業增強信心、放開手腳、大膽施為創造有利條件。