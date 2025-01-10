中評社北京1月10日電／網評：破除門檻建設全國統一大市場



來源：經濟日報 作者：金觀平



近日，有企業通過國務院“互聯網＋督查”平台反映，一些地方存在違規設置市場准入門檻、企業自主遷移受限等問題。在有關部門介入推動下，上述問題得到了妥善解決，但也暴露出當前全國統一大市場建設仍存在難點堵點痛點，亟需強化正向引導和負面約束，不斷提升全國統一大市場建設的工作質效。



加快建設全國統一大市場，是黨中央從全局和戰略高度作出的重大部署，是構建新發展格局的基礎支撐和內在要求。一個高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，既有利於促進要素資源更加高效配置和順暢流動，降低市場交易成本，也有利於以高質量供給創造和引領需求，更好滿足人民群眾對美好生活的向往。可以說，建設好全國統一大市場，就有了集聚資源、激勵創新、升級產業、推動增長的堅實依托，就有了應對變局、開拓新局的強大底氣。



近年來，全國統一大市場建設取得積極進展，在強化市場基礎制度規則統一，打造統一的要素和資源市場，推進商品和服務市場高水平統一、市場設施高標準聯通、市場監管公平統一以及破除地方保護和市場分割等方面持續發力，全國統一大市場建設在穩定發展預期、釋放市場活力、促進經濟循環暢通等方面的作用正逐步顯現。



但也要看到，構建全國統一大市場點多面廣、千頭萬緒，需要找准工作著力點，不折不扣狠抓落實，以更有力有效、可感可及的舉措，推動全國統一大市場建設不斷走深走實。在這個過程中，要更加注重五個“圍繞”，即圍繞保障市場體制有效運行，加快完善市場制度規則；圍繞提升要素協同配置效率，深化要素市場化改革，進一步完善要素市場制度和規則；圍繞打通經濟循環各環節，不斷提升市場設施高標準聯通水平；圍繞既“放得活”又“管得住”，著力提升整體監管效能，推進市場監管公平統一；圍繞解決市場反映強烈、群眾密切關注的突出問題，清理廢除妨礙全國統一市場和公平競爭的各種規定和做法，堅決破除地方保護和市場分割。



全國統一大市場，是面向全球、充分開放的大市場，是對所有經營主體一視同仁、平等對待的大市場，絕不是搞自我循環、關起門來封閉運行的大市場。要堅定不移擴大高水平對外開放，以暢通的國內大循環吸引全球資源要素，為各類經營主體提供更廣闊的發展舞台，共享中國式現代化的發展機會和成果。