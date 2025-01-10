中評社北京1月10日電／網評：著力降低人工智能應用門檻



來源：經濟日報 作者：黃鑫



工信部日前公布人工智能賦能新型工業化典型應用案例名單，151個案例上榜。這既是要發揮案例示範引領作用，也是引導地方政府、企業加大對典型應用案例的政策、資金及項目支持力度，推動人工智能在新型工業化中應用推廣，加快形成新質生產力。



作為新型工業化的重要推動力，人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，也是通用性最廣泛的關鍵共性技術，具有溢出帶動性很強的“頭雁”效應。中央經濟工作會議強調開展“人工智能＋”行動，正是要推動人工智能技術與千行百業深度融合。因為廣泛的滲透性、替代性、協同性和創新性，人工智能深度融入製造業各環節，能提升全要素生產率，重塑產業技術體系、生產模式、產業形態，推動製造業轉型升級。



我國人工智能產業具備賦能新型工業化的良好基礎。目前我國人工智能核心產業規模接近6000億元，相關企業超過4500家，已初步構建起較全面的人工智能產業體系，產業鏈覆蓋芯片、算法、數據、平台、應用等上下游關鍵環節。智能芯片、通用大模型等創新成果加速湧現，智能基礎設施不斷夯實，數字化車間和智能工廠加快建設，加速形成現代化、智能化的產業體系，促使傳統生產力向新質生產力轉型。



人工智能賦能新型工業化正走深向實。人工智能在工業領域的應用場景不斷拓展，並加速從最初的研發設計、運營管理、營銷服務等環節深入滲透生產製造環節，推動製造業邁向全方位、深層次智能化轉型升級新階段。以傳統小模型為代表的專用智能應用逐步成熟，以大模型為代表的通用智能應用處於初步探索階段，行業應用場景不斷豐富創新，深刻變革製造過程、研發模式，催生新產品新形態，是我國工業由大到強、實現彎道超車的重要方向和重大機會。