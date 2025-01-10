中評社北京1月10日電／網評：別讓“取暖神器”變成“溫暖炸彈”



來源：新華網 作者：王菲菲、樊欣陽



天氣寒冷，“小太陽”、暖腳箱、暖手寶等各類“取暖神器”受到消費者青睞。然而記者調查發現，部分取暖用品不符合國家標準，質量堪憂，暗藏爆炸、火災、燙傷、觸電等各種安全隱患，威脅消費者的生命健康和財產安全。



每到冬季，各地市場監管部門都會對取暖用品進行抽查，但因取暖產品質量問題引發的安全事故仍時有發生。監管部門必須重拳出擊，確保從生產到銷售的每個環節都能得到有效監管，形成全流程監管體系，保障使用者的安全。



嚴抓生產端是重中之重。監管部門應進一步加強對重點產區和商品的專項檢查，防止不合格產品流入市場。在商品流通環節，也要加大抽檢力度和頻次，建立常態化機制。對消費者的投訴以及因質量問題引發的安全事故應高度重視，順藤摸瓜，斬斷劣質產品產業鏈，並嚴肅追究制假售假者的法律責任。



平台和商場也要切實承擔起相應的責任。在電商平台上，一些明顯不合規的產品赫然在目。對此，監管部門在加強對平台監管的同時，也需進一步提供業務指導，形成合力，運用大數據等技術手段，精準發現不合格產品，清理不良商家，營造安全放心的消費環境和公平有序的競爭環境。



市場上取暖產品價格相差懸殊，不合格的取暖產品大多便宜。相關部門可採取更加有效方式對消費者進行宣傳引導，提高辨別能力，切莫盲目追求低價釀成大禍。此外，當前各種網紅“取暖神器”五花八門，令人眼花繚亂，產品質量規範和標準的制定也要與時俱進，不留監管空白。



取暖安全關係重大，監管再嚴都不為過。期待多方努力，讓老百姓溫暖又安全地過冬。