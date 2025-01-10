香港可借鑒　內聯外通帶動灣區自貿

中評社北京1月10日電／據大公報報導，“大興機場綜保區全域實現封關運行，意味著其將形成一個更加高效、便捷的國際貿易通道。”北京市工商聯副主席、振興國際智庫理事長李志起9日向大公報記者表示，大興機場是國際級航空樞紐，綜保區的運行將帶動大興機場周邊地區包括京津冀核心地區的物流、倉儲、加工等相關產業的發展，更好形成產業集群效應。同時，綜保區內的優惠政策也將吸引更多企業入駐，從而推動京南區域經濟的快速增長。“香港可以借鑒大興機場綜保區在物流、倉儲和通關服務方面的創新做法，進一步提升自身的國際貿易競爭力。”李志起說。



上海市長三角科創產業金融服務協同創新中心研究員孫文華認為，北京大興國際機場綜合保稅區在全國率先打造“一個系統、一次理貨、一次查驗、一次提離”的區港一體化通關模式，並由北京、河北、首都機場三方合作運營，“這也是京津冀一體化協同發展的重要舉措。”



孫文華指出，香港在粵港澳大灣區發展中扮演重要角色，作為自由貿易港，香港擁有無關稅、無例外、無配額等優勢，是全球商品集散地。“廣東擁有製造業優勢，香港擁有自貿港制度和人才的優勢，可以借鑒北京大興國際機場綜合保稅區跨省建設的經驗，打破地域限制，推動制度創新，帶動自由貿易協同發展。”