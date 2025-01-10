王毅：推動全球安全倡議在非洲落地生根

中評社北京1月10日電／當地時間2025年1月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在阿布賈同尼日利亞外長圖加爾共同會見記者。



新華社報導，有記者問及中國將如何幫助非洲維護和平穩定，王毅表示，當今世界，衹有同球共濟，才能合力應對各類安全挑戰。習近平主席在中非合作論壇北京峰會上宣佈中非攜手推進現代化六大主張和十大伙伴行動，和平安全都是重要組成部分。中方願同非方一道，推動全球安全倡議在非洲落地生根，攜手建設和平安全的現代化，共築新時代全天候中非命運共同體。



中國將堅定支持非洲人以非洲方式解決非洲問題。非洲人民才是這片大陸真正的主人，完全有智慧、有能力也有權利解決好自己的問題。中方反對外部勢力以任何形式干涉非洲國家的內政，支持非盟和各次區域組織發揮建設性作用，支持非洲的大國加強引領性行動，推動通過對話協商化解矛盾分歧，通過政治途徑解決熱點問題。



中國將堅定支持非洲加強和平安全能力建設。將同非方建立落實全球安全倡議伙伴關係，打造倡議合作示範區，推進安全共築伙伴行動，向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，幫助非洲國家培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員。中方還將繼續支持非洲常備軍和快速反應部隊建設，支持非洲國家開展維和反恐行動。



中國將堅定支持非洲維護自身正當利益。踐行真正的多邊主義，不允許霸權主義和強權政治在非洲興風作浪。中方在聯合國安理會的一票永遠屬於非洲，將一如既往在多邊場合為非洲國家合理訴求仗義執言。作為第二大維和捐款國，中方將繼續支持聯合國在非洲的維和行動。



中國將堅定支持非洲通過發展促進安全。願同非方共同開展十大伙伴行動，利用好峰會宣佈的3600億元人民幣額度資金支持，深化各領域合作，助力非洲國家消除不安全的土壤，以發展振興實現長治久安。



尼日利亞是非洲大國和西共體輪值主席國，在維護西非和薩赫勒地區和平方面發揮著重要作用。中方支持尼日利亞團結地區國家，堅持聯合自強，以和解聚合力，以發展促安全，維護好地區和平穩定。中方也願為此作出力所能及的貢獻。

