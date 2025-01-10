王毅：中國和尼日利亞關係取得三大突出成果

中評社北京1月10日電／當地時間2025年1月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在阿布賈同尼日利亞外長圖加爾會談後共同會見記者。



新華社報導，王毅介紹了訪問尼日利亞情況，表示在習近平主席和提努布總統戰略引領下，中尼關係發展取得了三大突出成果：一是關係定位實現了新飛躍，兩國元首共同宣佈中尼關係提升為全面戰略伙伴關係。二是團結協作建立了新平台。中尼政府間委員會首次全會成功召開，推動中尼合作提質升級、協同並進。三是國際合作達到了新高度。雙方在國際地區事務中密切協調，攜手推進“全球南方”群體性崛起和發展振興。



王毅說，建交半個多世紀以來，無論國際風雲如何變幻，中尼始終本著相互尊重、平等相待的精神深化友好、務實合作，成為南南合作的成功範例、中非合作的重要標桿。雙方要在兩國元首引領下，堅持中尼關係的“戰略性”，繼續在涉及彼此核心關切問題上堅定相互支持，始終做相互信賴的好兄弟。突出中尼關係的“示範性”，繼續“敢為人先”，為中非合作高質量發展和非洲現代化注入動力和信心。發揮中尼關係的“互補性”，充分對接各自優勢，不斷挖掘清潔能源、綠色礦產、金融等新領域合作潛力。拓展中尼關係的“全面性”，推動經貿、農業、人文、國防、科技、航天等各領域合作全面協同發展。相信在雙方共同努力下，中尼全面戰略伙伴關係必將迎來更加輝煌的明天。