2024年73名省部級及以上幹部被處分

中評社北京1月10日電／中央紀委國家監委網站10日消息，中央紀委國家監委通報2024年全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況。2024年，中國紀檢監察機關共立案87.7萬件，處分88.9萬人，其中包括省部級及以上幹部73人。



通報顯示，2024年，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報356.3萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報100.7萬件次。處置問題線索217.5萬件。立案87.7萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4348人、縣處級幹部3.5萬人、鄉科級幹部12.1萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任10.4萬人。處分88.9萬人，其中黨紀處分68萬人、政務處分27萬人；處分省部級及以上幹部73人，廳局級幹部3838人，縣處級幹部3.1萬人，鄉科級幹部11.2萬人，一般幹部12.8萬人，農村、企業等其他人員61.3萬人。



根據通報，2024年，全國紀檢監察機關運用“四種形態”批評教育和處理214.8萬人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理124.8萬人次，佔總人次的58.1%；運用第二種形態處理75.6萬人次，佔35.2%；運用第三種形態處理7.2萬人次，佔3.3%；運用第四種形態處理7.3萬人次，佔3.4%。同時，堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員2.6萬人，移送檢察機關4271人。