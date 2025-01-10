歐洲天然氣被烏克蘭“關閘”　美國坐收漁利

中評社北京1月10日電／自烏克蘭今年1月1日不再讓俄羅斯通過其境內管道向歐洲國家出口天然氣以來，歐洲國家天然氣供應趨緊、氣價上漲。分析人士認為，烏克蘭“關閘”不僅威脅部分歐洲國家能源安全，氣價高企更讓歐盟國家競爭力嚴重受損。與此同時，美國則向歐洲高價出口液化天然氣，並要求歐洲增加美國天然氣進口量，坐收漁利。



新華社報導，烏克蘭“關閘”導致歐盟國家獲得的天然氣一年減少約150億立方米，這對嚴重依賴烏克蘭過境運輸俄羅斯天然氣的斯洛伐克、匈牙利等東歐國家影響尤為明顯。



斯洛伐克總理羅伯特·菲佐8日在社交媒體上表示，烏克蘭單方面終止俄氣過境，損害了斯洛伐克和歐盟經濟利益，或給斯洛伐克造成近15億歐元損失，給歐盟造成約700億歐元損失。菲佐9日表示，如果過境烏克蘭的俄氣中斷問題得不到妥善解決，斯政府或考慮停止對烏克蘭的人道主義援助。



當前，烏克蘭“關閘”給歐洲天然氣市場帶來的震盪已經顯現。受歐洲部分地區寒冷天氣影響，天然氣儲備消耗迅速。



2025年首個交易日，作為歐洲天然氣基準價格的荷蘭所有權轉讓中心天然氣期貨價格一度飆升至每兆瓦時51歐元，去年3月的價格為每兆瓦時30歐元。業內普遍認為，受寒冷天氣和供應趨緊雙重因素影響，歐洲天然氣價格短期將持續走高。



匈牙利外長西雅爾多7日表示，烏克蘭“關閘”後，歐洲天然氣價格已上漲20%。他警告說，不斷上漲的天然氣價格將給歐盟競爭力帶來挑戰。

