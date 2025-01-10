習近平主持中央政治局常委會會議並講話

中共中央總書記習近平（資料圖） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，中共中央政治局常務委員會1月9日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。



會議指出，堅持黨的全面領導，是我們的最大政治優勢。堅持黨中央集中統一領導，是我們不斷取得勝利的根本所在。黨中央聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告，是堅持和加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導的重要制度安排。實踐證明，這一重要制度安排對於充分發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，把黨的領導落實到黨和國家事業各領域各方面各環節，確保目標一致、步調一致、形成合力，是十分必要的，必須長期堅持下去。



會議認為，過去一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，認真貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，牢固樹立實幹為先的導向，強化使命擔當、扎實履職盡責，加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，各方面工作取得新進展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。



會議認為，過去一年，在中央政治局、中央政治局常委會領導下，中央書記處履職盡責、積極作為，在推動黨中央有關決策部署落實、加強黨內法規建設、指導群團組織建設和改革、整治形式主義為基層減負等方面做了大量工作。



會議強調，今年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，樹立和踐行正確政績觀，堅持幹字當頭，奮發有為、攻堅克難，確保黨中央各項決策部署落到實處，在全面推進中國式現代化的新征程上展現新擔當新作為。



會議強調，新的一年裡，中央書記處要圍繞中央政治局、中央政治局常委會部署要求，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，立足自身職責，增強政治能力，抓好黨內法規、群團組織建設和改革、整治形式主義為基層減負等重點工作落實，從嚴加強自身建設，高質量完成黨中央交辦的各項任務。