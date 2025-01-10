第四次全國文物普查新發現文物5.2萬餘處

中評社北京1月10日電／據新華網報導，記者從1月8日至9日在京舉行的2025年全國文物局長會議上獲悉，2024年，第四次全國文物普查有序實施，已新發現文物5.2萬餘處，目前新發現文物數量居前列省份為山東、河南、江西、福建、湖北。



據介紹，2024年，我國文物安全責任不斷壓實。嚴厲打擊防範文物犯罪，全年偵破各類文物犯罪案件700多起，追繳文物5000多件，文物犯罪發案數同比下降28%。