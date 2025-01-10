【
大
中
小
】 【
打 印
】
第四次全國文物普查新發現文物5.2萬餘處
http://www.CRNTT.com
2025-01-10 19:31:39
中評社北京1月10日電／據新華網報導，記者從1月8日至9日在京舉行的2025年全國文物局長會議上獲悉，2024年，第四次全國文物普查有序實施，已新發現文物5.2萬餘處，目前新發現文物數量居前列省份為山東、河南、江西、福建、湖北。
據介紹，2024年，我國文物安全責任不斷壓實。嚴厲打擊防範文物犯罪，全年偵破各類文物犯罪案件700多起，追繳文物5000多件，文物犯罪發案數同比下降28%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
安徽淮南武王墩一號墓田野出土文物過萬件
(2025-01-10 12:37:32)
中評鏡頭：孫文簽名信封台中郵政博物館亮相
(2025-01-06 00:15:58)
中評鏡頭：台中漢服體驗 民眾反應熱烈
(2024-12-23 00:39:40)
澳門文物主題游徑專題網頁啟用
(2024-12-13 13:35:21)
中國國家博物館：用文物講好文化故事
(2024-12-11 16:14:36)
山西對全省文物保護利用情況開展政治監督
(2024-12-06 11:42:58)
雄安新區對263處文物遺存採取分級保護
(2024-11-23 12:51:24)
重慶雲陽新發現一處保存較好的清代字庫塔
(2024-11-21 12:01:39)
習近平為巴黎唐代文物展題序引各界熱烈反響
(2024-11-21 11:31:04)
國家文物局：石窟寺以確保文物安全為前提
(2024-11-19 11:34:04)