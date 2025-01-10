楊何蓓茵：須理解“一國兩制”實踐規律

中評社北京1月10日電／據大公文匯全媒體報導，公務員事務局局長楊何蓓茵在社交網頁發帖表示，在參與全國港澳研究會舉辦的學習習近平主席的重要講話精神專題研討會後，對公務員在未來的角色和擔當有幾點體會。楊何蓓茵稱，公務員必須深刻理解“一國兩制”的重大實踐規律，一方面要認識國家的發展方向，另一方面要維護國家安全，在執行職務時需將國家安全放在首位；公務員必須瞭解香港的優勢所在，加以發揮；公務員必須多接觸市民和各界，直接體察社會問題，準確掌握市民所憂所需和社會脈搏，以新思維處理、解決問題，增加市民的幸福感。



商務及經濟發展局局長丘應樺則表示，面對地緣政治的影響，香港需繼續全力發揮“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的優勢，在“招商引資”方面繼續取得理想成績。



去年，母公司在海外及內地的駐港公司數目增至9960間，香港的初創企業數目則增至4694間，兩項數字均創新高，顯示香港的營商吸引力有增無減，亦證明海內外企業對香港以至“一國兩制”的優勢投下信心一票。



丘應樺還強調，將銳意變革，推動經濟多元發展，強化內聯外通，積極帶領工商界擴展經貿網絡，並更好對接國家高質量發展，包括“一帶一路”倡議和粵港澳大灣區建設，為香港經貿發展，以及中國式現代化強國建設的全面推進作出貢獻。



