江西餘幹：親子運動會　趣味迎新年

孩子們正在進行“果蔬大搬家”親子遊戲。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，蒙眼探秘尋寶藏，推車運糧顯身手……一幕幕生動有趣的場景，在江西省餘幹縣實驗幼兒園內熱鬧上演。近日，該園以“慶豐收 享運動 迎新年”為主題，精心策劃了一系列豐富多彩的親子活動，讓家長與孩子們共同體驗運動的快樂，家校攜手呵護孩子健康成長。



近年來，餘幹縣各學校注重家校共建活動的開展，通過家長開放日、親子活動日、成果展示周等豐富多彩的活動，讓家長全面瞭解幼兒在園的學習、生活情況。（韓海建）