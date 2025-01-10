大灣區（深圳）工商界高峰論壇今舉行

中評社北京1月10日電／據大公文匯網報導，香港工業總會（工總）、工總轄下珠三角工業協會（珠三角工業協會）、生產力局及香港應用科技研究院（應科院），今日（1月10日）於深圳市聯合主辦“大灣區（深圳）工商界高峰論壇及交流會2025”，為工總成立65周年一系列慶祝活動打響“頭炮”。今年活動以“深港共譜科技創新 新質生產引領未來”為主題，高峰論壇邀請到深圳市人民政府副秘書長張晉周擔任主禮嘉賓及香港特別行政區創新科技及工業局局長孫東擔任主講嘉賓，同時邀請了粵港兩地政府、產業、學術、研究以及投資界翹楚出席，就大灣區的發展新機遇分享交流，團結工商界力量，以推進香港與大灣區創科、新型工業化以至新質生產力的發展。



工總主席莊子雄致辭時表示，港深兩地合作是改革開放的經典範例，始終在創新與實踐中不斷升級，成為大灣區發展基石。他指出：“如今，粵港澳大灣區作為國家戰略的重要組成部分，為港深進一步深化合作提供了前所未有的機遇。我們相信，只要港深兩地攜手合作，充分發揮各自優勢，一定能在大灣區建設中實現共贏，為國家發展和全球經濟注入強大動力。”



此外，主辦單位以“香港創新藍圖在灣區及內地扮演的角色”、“國際新形勢下大灣區新質生產力發展機遇”，以及“實踐分享”為主題，舉行三場討論環節，邀請兩地政府、機構及企業代表，及學者分享與討論，為三地構建大灣區跨界別交流平台。同場設有創新科技及新質生產力展覽，展示參與機構的研究成果。



作為工商界年度盛事，珠三角工業協會自2002年起舉辦交流會，因每次都有逾千名粵港澳工商界人士參與，共商如何深化大灣區高質量合作，故又稱“千人宴”。