緬北“四大家族”犯罪集團案件進入訴訟環節

中評社北京1月10日電／據央視新聞：1月10日，公安部召開新聞發布會。發布會上，公安部新聞發言人張明就各界關注的緬北涉我電信網絡詐騙問題進行了介紹。



針對緬北涉我電信網絡詐騙問題，2023年7月部署開展打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，公安部依托中緬執法安全合作機制，指揮雲南、浙江等多地公安機關聯合作戰，全力開展案件偵辦。截至2024年底，已累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5.3萬餘名，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團，臨近我邊境的緬北地區規模化電詐園區被全部鏟除，專項工作取得階段性重大戰果，帶動全國電信網絡詐騙立案數和損失大幅下降。目前，“四大家族”犯罪集團案件已經陸續進入訴訟環節。



儘管打擊治理工作取得了明顯成效，但當前犯罪形勢依然嚴峻複雜。



一是案件仍處高發期，電信網絡詐騙仍然是發案高、損失大、危害嚴重、群眾反映強烈的主要犯罪類型。



二是跨國有組織特徵明顯，詐騙集團組織嚴密，有的實施封閉式管理，通過暴力手段對窩點底層人員實施非法控制。同時，詐騙頭目和骨幹指揮境內人員從事App製作開發、引流推廣、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密。



三是詐騙手法加速翻新，詐騙分子緊跟社會熱點，迎合個人喜好，為各年齡段、各職業背景、各學歷層次的人量身定制詐騙劇本，受騙群體廣泛。



四是境外窩點規模仍然龐大，緬北涉詐犯罪問題得到明顯改觀，但境外仍存在大量為電信網絡詐騙提供場所的所謂“科技園” “開發區”等。



五是攻防對抗不斷加劇升級，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能等新技術，不斷更新升級犯罪工具。