創新發展“晉江經驗”，愛拼會贏續寫傳奇

泉州市星達鞋服材料有限公司員工在高溫熱壓塑形生產線作業。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月10日電／據人民網報導，引 子



“嗖——”



一枚生雞蛋從6米高的露台拋下，落地瞬間輕輕彈起，蛋殼竟無一絲裂痕！



“奧秘在地上的石墨烯墊子裡，減震、防滑、回彈力強。”莊剛鬆指著腳上的跑鞋說，這雙鞋的鞋底同樣含有石墨烯，一種可應用於航空航天等領域的新材料。



石墨烯鞋底片材，由莊剛鬆任總裁的企業——位於福建晉江的泉州市星達鞋服材料有限公司生產。自2024年4月量產以來，已出廠近60萬雙，帶動企業全年營收突破2億元，同比增長40%以上。



小跑鞋拉動大產業，晉江經濟發展亦如穿上這雙石墨烯跑鞋，“蹄疾而步穩”。



2024年前三季度，3組數據很提氣：晉江地區生產總值達2494.6億元，同比增長8.2%；出口總額達532.68億元，同比增長13.21%；民營企業規上工業增加值同比增長12.3%。經濟增速之“穩”、外貿出口之“進”、民營企業之“韌”，為“我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大”寫下新注腳。



2024年10月，習近平總書記在福建考察時強調，堅持“兩個毫不動搖”，創新發展“晉江經驗”，充分激發全社會投資創業活力。



習近平同志在福建工作期間，“七下晉江”，總結提出以“六個始終堅持”和“正確處理好五大關係”為主要內容的“晉江經驗”。



前不久舉行的中央經濟工作會議提出，“大力發展縣域經濟”。