白中頻繁的人文交流助力雙邊關係發展

中評社北京1月10日電／據新華社報導，白俄羅斯外交部第一副部長盧卡舍維奇日前接受白俄羅斯國家通訊社採訪時說，多年以來，白中兩國合作領域不斷拓寬，特別是人文交流互動頻繁，助力白中全天候全面戰略夥伴關係發展。



盧卡舍維奇說，白國家大劇院每年赴華巡演，“中國文化日”在白俄羅斯舉辦，白國家圖書館開設中國圖書中心，第30屆“落葉時節”明斯克國際電影節舉辦中國電影日，中國影片《長安·長安》斬獲明斯克國際電影節最高獎……這些文化活動增進了兩國民心相通。



盧卡舍維奇表示，中國已成為白俄羅斯人喜愛的旅遊目的地，白俄羅斯也被列入中國的旅遊目的地推薦名單。中國國際航空公司於2015年開通北京－明斯克航班，2024年12月白俄羅斯航空公司和中國國際航空公司相繼開通明斯克－烏魯木齊和北京－西安－明斯克航班，航空領域的合作為促進雙方經貿往來、加強文旅交流奠定良好基礎。



在盧卡舍維奇看來，白中醫學領域合作潛力巨大，中國傳統醫學未來可能在白普及。他表示，兩國政府已簽署合作發展中醫藥中心協議，越來越多的中醫專家在白行醫，針灸療法受到白民眾歡迎。



盧卡舍維奇說，兩國教育合作保持強勁增長勢頭，兩國高校機構間簽署700多項合作協議，增加學生和研究人員實習機會，雙方還建立聯合研究實驗室。



2024年和2025年是中白科技創新年。盧卡舍維奇說，白中正積極開展聯合科技項目，雙方企業將落實新一批項目，以提高科技成果的轉化效率。“在這一領域，中國有很多地方值得學習借鑒。”