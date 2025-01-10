黎巴嫩選出新總統意味著什麼？

中評社北京1月10日電／黎巴嫩議會9日投票選舉黎巴嫩軍隊總司令約瑟夫·奧恩為第十四任總統，此次選舉結束了黎巴嫩總統職位空缺兩年多的政治真空局面。約瑟夫·奧恩有何經歷？為何能當選？他當選總統對黎巴嫩政局意味著什麼？



約瑟夫·奧恩是誰



新華社報導，約瑟夫·奧恩現年61歲，生於黎巴嫩首都貝魯特近郊，來自基督教社區。他于1983年入伍，之後多次獲晉陞，2017年被任命為黎軍總司令。他原計劃于2025年1月退休，但由於地區局勢緊張，任期被延長，最終當選總統。



近年來，黎巴嫩經濟持續低迷，公共債務高企，失業率居高不下。軍隊也受波及，軍人薪資縮水，甚至軍隊內部出現餐食短缺的情況，約瑟夫·奧恩採取有效措施維持軍隊運轉。黎軍獲得黎民眾信任，軍隊的穩定也提升了奧恩的個人聲譽。



此外，約瑟夫·奧恩還為黎以達成停火協議發揮了關鍵作用。部署到黎南部邊境地區的黎軍確保停火協議獲得執行，為黎在複雜局勢中爭取空間。



總統選舉僵局何以獲突破



黎巴嫩的總統選舉僵局持續兩年多，儘管黎巴嫩議會舉行多次投票，但由於政治派別間分歧嚴重，未能選出新的總統。分析人士指出，黎巴嫩不同政治派別利益互相交織，而各派別對總統的支持往往取決於各自的政治、宗教和經濟利益。

