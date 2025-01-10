解讀2024年我國CPI和PPI數據

中評社北京1月10日電／據新華社報導，國家統計局9日發布數據顯示，2024年全年，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.2%，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。



“2024年消費市場運行平穩，物價總體保持穩定。尤其是近段時間，核心CPI持續回升，PPI同比降幅收窄，釋放積極信號。”國家發展改革委市場與價格研究所研究員劉方說。



從最新月度數據看，2024年12月份，CPI同比上漲0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，繼續保持回升態勢。



劉方指出，隨著一攬子增量政策和前期已出台的存量政策持續落地顯效，需求端得到修復，推動物價改善。核心CPI同比由2024年9月的上漲0.1%升至12月的上漲0.4%，經濟恢復向好態勢明顯。



在我國CPI“籃子”商品中，食品占比相對較高。2024年全年，食品價格同比下降0.6%。其中，12月份，食品價格由上月同比上漲1.0%轉為下降0.5%，環比下降0.6%。



“12月食品價格超季節性下降，主因在於暖冬天氣條件較好，利於農產品生產與儲運，導致鮮菜、鮮果等鮮活食品價格下滑。而豬肉受前期壓欄惜售、二次育肥等影響，供應充足，價格走低。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬說。



從非食品價格看，2024年全年，非食品價格同比上漲0.4%。12月份，非食品價格同比由上月持平轉為上漲0.2%，環比由上月下降0.1%轉為上漲0.1%。



“隨著消費品以舊換新政策的擴圍加力以及年末促銷等活動，居民消費熱情較高，耐用消費品價格好於季節性表現。臨近元旦假期出行、娛樂和家庭服務需求增加，帶動服務價格環比上升0.1%，同樣好於季節性表現。”溫彬說。