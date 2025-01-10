境外間諜欲竊取我沿海海島軍事秘密當場被抓

中評社北京1月10日電／據央視新聞客戶端報導，作為一支特殊的警察隊伍，國家安全機關人民警察承擔著維護國家主權、安全、發展利益的職責使命。新形勢下，我國沿海邊疆地區和周邊海域的反間防諜鬥爭形勢日趨嚴峻複雜，國家安全機關人民警察積極應對、主動出擊，有力防範化解安全風險。近日，浙江省國家安全機關披露了一起境外間諜企圖竊取我沿海海島軍事秘密的案件。



浙江某海島，因建設有敏感軍事設施，成為境外間諜情報機關關注的重點目標。浙江省國家安全機關在工作中獲悉，境外間諜情報機關將派間諜入境登陸該島，於是立即啟動應急工作機制，制定了嚴密的取證、抓捕方案。



隨後，目標對象如期出現在沿海某渡輪碼頭，一名境外間諜人員和一名境內助手以遊客身份乘坐渡輪前往該島。



國家安全機關幹警：我們前期調研過程中，已經發現了幾個針對軍事目標區的最佳拍攝點，也考慮對象有可能採用下車駐足觀看、拍攝的行為，我們要怎樣取證，所以當時就在附近安排人力埋伏。



境外間諜人員和境內助手登島之後，包下了一輛出租車，起初是游覽景點，隨後開始從事違法竊密活動。



國家安全機關幹警：他是以遊客的身份登島，實際上他是針對我們的軍事目標區。我們幾次發現他的車輛在島上兜圈行駛，特別是到了軍事目標區附近以後，放慢車速、搖下車窗，觀察目標的一些方位、特徵。