定日地震震源淺破壞力強　房屋嚴重受損

中評社北京1月10日電／據大公報報導，此次西藏日喀則定日縣地震造成較為嚴重的房屋受損。在震中措果鄉和周邊長所鄉、曲洛鄉等地的房屋受損較為嚴重。截至目前，經初步排查，此次地震造成3612戶房屋倒塌。



西藏自治區住房和城鄉建設廳黨組副書記、廳長李修武在發布會上介紹，本次地震房屋受損嚴重的主要原因有三個方面：一是地震等級高、烈度強。二是震源淺，破壞力強。此次地震震中位於“申扎─定結”構造裂谷內，震源深度僅10公里，屬淺源地震，對地表建築物的破壞力大。此次震中及周邊區域的地貌類型為高原河流衝積平原，土壤偏鬆軟，放大了地震破壞效應。



AI造假受災圖 面臨法律制裁



三是震中與周邊集鎮、村莊距離近。本次地震震中周邊5公里內有7個村莊，震中20公里範圍內有2個鄉鎮，震中與周邊集鎮、村莊距離近，導致集鎮、村莊受損房屋較多。



此外，此次地震期間，類似造假圖片、影片大量傳播，畫面大多顯示建築物倒塌、兒童無家可歸、廢墟中媽媽用身體為孩子頂住壓力等。對此，西藏互聯網舉報中心等相關部門已進行辟謠，指出這些圖片、影片均來自AI生成、舊圖片或影片拼接。律師指出，肆意用AI技術生成地震受災嚴重的畫面甚至編造謠言引發社會廣泛關注甚至恐慌，屬擾亂公共秩序行為，將面臨法律制裁。