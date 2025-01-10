黃國：香港養老服務業北上迎新機

中評社北京1月10日電／據大公文匯網報導，隨著《關於深化養老服務改革發展的意見》（簡稱《意見》）的發布，中國養老服務領域迎來了新的政策導向和發展藍圖。香港工聯會理事長黃國對記者表示，《意見》的發布為香港養老服務行業北上內地發展提供了新的政策支持和市場機遇，香港養老機構應積極融入內地市場，與內地養老機構開展深度合作與交流，共同推動兩地養老服務行業的繁榮發展。



黃國指出，近年來，港人回到內地養老的趨勢日益顯著。這一趨勢的背後，既有香港養老成本高昂、環境相對局限的現實考量，也有香港老齡化問題日益嚴重，養老服務需求激增但資源有限的無奈。相比之下，內地養老服務行業的發展雖然起步較晚，但近年來取得了顯著進展，不僅環境優越，成本也相對低廉，為港人提供了更為理想的養老選擇。



“政府資助護理的月均費用大約在1萬6千港幣左右，而內地較好的養老院每月費用僅為五六千元人民幣。這樣的價格差異，使得越來越多的香港老年人選擇回到內地養老，這不僅緩解了香港本地的養老壓力，也為內地養老機構的發展帶來了新的動力。”黃國說。



《意見》中明確提出的“鼓勵外商投資國內養老服務產業並享受國民待遇”政策，對香港養老機構而言無疑是一個重大利好。黃國表示，這一政策不僅為香港養老機構進入內地市場提供了更為便捷的途徑，還為其享受與內地養老機構同等的待遇和優惠政策創造了條件。隨著內地養老需求的不斷增長，市場潛力巨大，香港養老機構的北上發展將有效促進內地養老服務水平的提升，同時也為香港老年人提供了更多元化的養老選擇。



黃國還提到，香港與內地養老服務的互動發展將呈現出更加緊密和多元化的趨勢。香港地方有限、成本高昂，而內地市場廣闊、成本低廉，兩地優勢互補，為港人提供了更多養老選擇。隨著大灣區建設的深入推進，香港與內地養老服務的融合發展將更加緊密，為港人回歸內地養老創造更多便利和條件。



《意見》還提出重點推動人形機器人、腦機接口、人工智能等技術產品的研發應用。黃國認為，內地在人工智能領域的發展勢頭強勁，而香港由於人工成本高昂，可以積極引入內地的先進科技，落地到香港進行先試先行，以提升養老服務的質量和效率。這不僅有助於香港養老服務行業的創新發展，也為兩地養老服務技術的交流與融合提供了新的契機。