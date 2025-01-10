中評社北京1月10日電／網評：“真金白銀”推動製造業攀高逐綠



來源：經濟日報 作者：毛同輝



國家稅務總局近日發布的數據顯示，2024年前11個月，我國支持科技創新和製造業發展的主要政策減稅降費及退稅22979億元。“真金白銀”的減稅降費紅利，對科技創新和製造業高端化、智能化、綠色化發展的支持成效顯著。



科技創新是發展新質生產力的核心要素，製造業是實體經濟的基礎，二者關乎高質量發展全局。2024年底召開的中央經濟工作會議明確提出，要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。



建設現代化產業體系需以先進製造業作為主攻方向。作為世界製造業規模最大、也是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，我國正處於由製造大國邁向製造強國的關鍵階段。截至2024年8月31日，我國製造業企業總量達到603萬家。接下來，關鍵在於立足現有的產業基礎，積極運用數字技術、綠色技術改造提升傳統產業，同時以科技創新引領新質生產力發展，培育壯大新興產業、布局建設未來產業。



推動製造業轉型升級，首要任務是增強製造業的技術創新能力，在突破關鍵核心技術上下好“先手棋”、練就“殺手鐧”，在實現高水平科技自立自強上攻克一些“卡脖子”難題，以科技創新引領產業創新，點燃製造業發展的“新引擎”。



在浙江溫州，當地借助數字化互聯網平台，提升設計、生產、銷售等環節的數字化水平，實現個性化定制，增強市場競爭力；在廣東東莞，一家燈塔工廠通過大量引入機械手、自動化設備等，輔以離線編程和智能技術，實現了“用生產小汽車的方式生產半掛車”的智能化改造……當下，大數據、人工智能等數字技術正有力推動製造業轉型升級。可以說，進一步推動實體經濟和數字經濟深度融合，促使製造業向數字化、智能化的產業高端邁進，“中國製造”前景廣闊。