全國公安機關慶祝中國人民警察節

1月10日上午，公安部舉行升警旗儀式。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，2025年1月10日是第五個中國人民警察節，全國公安機關和廣大公安民警通過升警旗、唱警歌、重溫入警誓詞和舉行職業榮譽儀式、召開警民座談會等一系列慶祝活動，充分展現新時代新征程上公安事業新發展新進步，激勵廣大公安民警不斷增強職業榮譽感歸屬感，全力推進公安工作現代化，更好履行黨和人民賦予的神聖職責。



1月10日上午，公安部舉行了莊重的升警旗儀式，300餘名幹部代表整齊列隊，伴隨著中國人民警察警旗冉冉升起，全體人員高唱《中國人民警察警歌》，並向警旗敬禮。升警旗結束後，全體人員面向警旗，高舉右拳，重溫公安機關人民警察誓詞。公安部還通過召開新聞發布會、開展主題宣傳、聯合推出特別節目、組織融媒體直播、發布優秀公安民警事跡等，集中展示全國公安機關和廣大公安民警為全力維護國家安全和社會穩定、守護人民幸福和安寧作出的新貢獻、取得的新成效。



連日來，各地公安機關和廣大公安民警結合本地實際，因地制宜組織一系列慶祝活動。上海、湖北、甘肅等地公安機關緊密結合“人民公安從這裡走來”主題宣傳活動，組織公安民警走進警察博物館、警史館等學習參觀，進一步傳承弘揚黨的優良革命傳統，凝聚奮進力量。北京、天津、江西、新疆等地公安機關通過舉辦英模事跡報告會、表彰儀式等，積極營造學習先進、爭當先進濃厚氛圍。山東、江蘇、四川、重慶、廣西等地公安機關推出系列主題報導、召開發布會和開展警營開放日活動等，全面介紹和展示公安工作和隊伍建設取得的新成就。香港、澳門警務部門代表赴內地參加警察節系列活動，並與公安特勤部門開展演練交流。



警察節期間，廣大公安民警始終堅守在防風險、保安全、護穩定、促發展第一線，以維護政治安全和社會穩定的實際行動慶祝節日。西藏公安機關全力投入日喀則定日縣地震搶險救援工作，持續組織開展救助群眾、應急處突和治安巡邏防控各項工作，積極會同相關部門加強路面清理、道路搶修和秩序維護，加強街面和居民安置點的巡邏防控，確保重點部位交通順暢，全力維護良好社會治安秩序。