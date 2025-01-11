中美學者對話：特朗普與複雜多變國際形勢

中美學者對話現場，王文院長發言。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京1月11日電（實習記者：姜宜芃）1月9日，中國人民大學重陽金融研究院舉辦了一場主題為“中美學者對話：特朗普2.0時代對全球化及中國經濟的影響”的線上研討會，邀請到人民大學重陽金融研究院院長王文與全球著名經濟史學家、暢銷新書《七次崩潰》作者、普林斯頓大學教授哈羅德·詹姆斯來對話。雙方圍繞特朗普2.0時代的影響、俄烏衝突、全球供應鏈重組、技術變革以及中美合作等多個議題展開，為理解當前複雜多變的國際形勢提供了獨特視角。



特朗普2.0：全球影響與新舊交替



詹姆斯首先表示，特朗普2.0時代的影響確實不容忽視，其後續發展無疑將深刻影響全球格局。他指出，在特朗普就職前，其政策傾向已在全球範圍內引發動蕩。美國大選結果公布當天，德國政府便宣布垮台，加拿大政府也岌岌可危。這種動蕩不僅限於政治層面，更在經濟、外交等多個領域產生連鎖反應。詹姆斯進一步分析道，特朗普政策的核心在於其聯盟構成，一方是被全球化拋在後面的弱勢群體，他們因失業和外國競爭而倍感焦慮，往往將責任歸咎於中國等新興市場國家；另一方則是美國國內最具活力的企業，他們期待特朗普政府能給予他們特定優惠政策，以在全球競爭中脫穎而出。這種複雜的聯盟結構使得特朗普政策既具有保護主義色彩，又不失國際野心。



王文則認為，特朗普2.0的影響可能並不如特朗普1.0時期那樣顯著。過去八年裡，全球力量對比已發生深刻變化，美國雖仍是最強大國家，但其影響力已相對下降。俄羅斯等新興力量正採取激進措施對抗美國，這在一定程度上削弱了特朗普政策的有效性。

