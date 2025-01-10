航班預訂增幅折射旅遊市場新特點

這是2024年12月21日拍攝的第二十六屆哈爾濱冰雪大世界園區景觀（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，距離蛇年春節還有20天，新春旅遊市場已經明顯升溫。航旅縱橫大數據顯示，截至1月9日，春節假期（1月28日至2月4日）國內航線機票預訂量超502萬張；出入境航線機票預訂量超145萬張，較去年春節同期增長約28%。



去冰雪世界轉一轉、出境體驗不同文化、打卡小眾景點……國內游、出入境游全面開花，多樣的選擇裡，到底蘊含了哪些旅遊市場新特點？



“分段式過年”團圓出游兩不誤



春節臨近，不少上班族打算選擇“請2休11”“請4休13”的拼假模式，借此把蛇年的第一場旅行安排起來。提前兩三天踏上返鄉之旅，回家鄉同家人看春晚、吃年夜飯歡度除夕；大年初一、初二再開啟第二段度假旅程，團圓出游兩不誤。



李先生打算請2天假提早回無錫老家，並在初二帶全家人一起到韓國旅遊。“春節期間往返首爾的機票和平時比基本沒有漲價，既能在家吃年夜飯，又能出國旅遊，一舉兩得。”他說。



攜程近日發布的《2025春節旅遊市場預測報告》顯示，國內遊客大交通出行距離同比去年春節增長43%。



“春節期間國內機票銷售從1月8日開始明顯起量。不少人選擇錯開節前節後最高峰、碎片化出行，飛行時間在4小時內的目的地最熱門。”去哪兒大數據研究院研究員蔡木子分析，預計春節期間單日出行人次和機票價格曲線都將更為平滑。4天左右的旅行最受歡迎，初二去、初五回票價最划算。



返鄉團圓、探親訪友和度假出游多重需求叠加下，親子游和家庭游依舊是春節旅遊市場的一大特色。攜程數據顯示，預計在春節出游的遊客中親子家庭的占比將增至49%，訂單量較去年同期增長75%。飛豬數據顯示，1月第一周兒童機票的預訂量占比環比提升近一倍。