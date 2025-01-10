大興機場跨省綜合保稅區　全國首創

2024年12月30日，全國唯一跨省綜保區，北京大興機場綜保區全域封關運行。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月10日電／據大公報報導，記者9日從北京大興區“兩會”獲悉，2024年12月30日，北京大興國際機場綜合保稅區（二期）順利通過京冀兩地聯合驗收組實地驗收，取得海關總署正式批覆，這標誌著大興機場綜保區全域實現封關運行。連接綜保區與機場口岸的“區港聯絡通道”投用後，通過大興機場進出大興機場綜保區的貨物通關僅需10分鐘。



大興國際機場綜保區是全國目前唯一一個跨省級行政區劃的綜合保稅區，面向京津冀，輻射華北，規劃面積4.35平方公里，2020年11月5日獲國務院批覆設立。綜保區一期已於2021年12月20日通過國家驗收，此次大興國際機場綜保區（二期）驗收面積2.084平方公里。



大興機場臨空區聯合管委會相關負責人表示，綜保區（一期）封關運營三年來，產業體系已經初步成型；保稅公共服務平台、保稅智能倉儲中心、多式聯運庫、國際生物醫藥園、南洋跨境電商運營中心、興航保稅孵化中心等產業載體面積已達40萬平方米。



支撐北京河北“雙自貿”政策



作為北京市國家服務業擴大開放綜合示範區創新試點的重要載體，北京大興機場綜保區是北京、河北自由貿易試驗區“雙自貿”政策叠加的重要平台。數據顯示，2024年1月至11月，大興機場綜保區實現進出口總值91.41億元人民幣，同比增長763.4%，進出口值在全國綜合保稅區排名較去年同期提升55位。目前海關備案企業已增至80餘家，區內保稅公共服務平台、保稅智能倉儲中心、多式聯運庫、國際生物醫藥園、南洋跨境電商運營中心、興航保稅孵化中心等產業載體相繼建成投用，產業載體面積已達40萬平方米。



據瞭解，連接綜保區與機場口岸的“區港聯絡通道”已建設完成，正式投用後可實現保稅功能區與口岸功能區無縫銜接、融合發展，通過大興機場進出大興機場綜保區的貨物，通關效率將由原來的1個小時縮短至10分鐘左右。