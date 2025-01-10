做好外資准入“減法”　充分開放大市場

中評社北京1月10日電／據大公報報導，在1月7日國家發展改革委召開的專題發布會上，商務部市場體系建設司副司長李維正透露，目前全國版外資准入負面清單限制措施已縮減至29條。



“全國統一大市場不是關起門來封閉運行的大市場，而是面向全球、充分開放的大市場。”李維正說，商務部堅持推進高水平對外開放，主動對接國際高標準經貿規則，推動國內國際市場高效聯通，促進全國統一大市場建設。據介紹，在做好外資市場准入“減法”上，截至目前，全國版外資准入負面清單限制措施已縮減至29條；製造業方面，外資准入限制措施全面取消；服務業方面，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。



高盛大摩等大舉增持中國資產



據瞭解，隨著在供應商環境的不斷優化，近期外資機構對中國市場的投資熱情持續高漲，高盛、摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）等知名外資巨頭紛紛大舉增持中國資產，顯示出對中國市場前景的強烈信心。



據內地媒體報導，2024年12月以來，又有多家A股公司發布了回購公告，摩根士丹利、高盛集團等知名外資機構新進重倉了多家公司，或在為2025年的投資進行提前布局。與此同時，摩根大通也在積極增持中國H股股份。據數據顯示，摩根大通在近期多次買入順豐控股、濰柴動力等公司的H股股份，好倉持股比例均有所上升。