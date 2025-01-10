“顔十六”神出鬼沒　演藝界人心惶惶

中評社北京1月10日電／據大公報報導，據內地媒體報導，包括已被解救的演員王星在內，近期有數十名演員被邀請赴泰國工作，其中被“顔十六”等人邀請的就有9人。“顔十六”確有其人，據查，其本名顔文磊，江蘇省連雲港市東海縣雙店鎮人，85後，過去十餘年間，他在不同劇組擔任過群演、攝影師、動作演示、錄音師、監制、導演等多個職位。這是否涉及盜用他人賬號作案，仍無定論。



至於“崇明堂”本名楊澤琪，就是今次失聯的保定男模特兒。其朋友稱，2024年12月中旬，楊澤琪前往泰國“拍戲”，此後再聯絡，他“便像換了一個人似的，很冷淡。”有網友發現，2024年12月20號晚9時多，楊澤琪本人曾微信回復朋友消息，但在21號中午11點，該賬號在一微信群內發布了招聘演員前往泰國拍戲相關通告。目前，賬號“崇明堂”是否為其本人使用，暫時無法求證。



據“企查查”平台信息顯示，顔文磊自2012年起在多家影視公司任過職務，目前存續的公司係他與父親開設的“浙江顔氏天藝影業有限公司”。2025年1月6日晚，顔文磊老家的村幹部告訴內地媒體，顔文磊從事演藝工作多年，其父母、妻子和兩個孩子都生活在村裡，家庭條件“比較窮”，有一個在外地做水產生意的哥哥。王星失聯後，該名村幹部沒有接到來自警方的協查電話，也不知顔文磊下落，只從多位村民處得知，過去一個多月，顔文磊都在村民小規模的微信群裡發布演藝公告類招聘信息。