外企在華建“超級工廠”　投資未來

多家外資機構近期發布的2025年全球投資展望中，中國市場繼續被看好看漲。圖為2024年11月28日，一汽─大眾公司大眾品牌第2000萬輛新車在天津下線。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月10日電／據大公報報導，2025年是“十四五”規劃的收官之年。中央經濟工作會議全面客觀研判當前經濟發展形勢，對今年的經濟工作作出一系列部署。面對充滿不確定因素的外部環境，在中央堅強領導下，中國經濟巨輪目標篤定、航速穩健、勢頭方好。



大公報今起推出《開年看發展》系列專題，展現中國在各個領域不斷釋出的發展新機遇、孕育的發展新動能、綻放的發展新氣象。香港搭乘祖國高質量發展快車，將迎來全新發展契機。香港堅守“一國”之本，善用“兩制”之利，發揮獨特優勢，強化內聯外通，主動識變應變求變，不斷打開發展新天地。



“中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個‘中國’，還是中國”。連日來，眾多外企宣布繼續加大布局中國。例如，德國車企與中國車企達成重磅合作，法國醫藥企業在華設立全新生產基地。多家外企在華落地“超級工廠”，香港“總部經濟”優勢更見突出。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆1月9日在例會上表示，中國經濟穩健增長、高水平開放不斷擴大，是外資加碼中國的最大底氣。“布局中國就是投資未來。歡迎各國把握中國機遇，分享中國紅利，實現互利共贏。”＼大公報記者 朱燁北京報導



外商在華投資收益率約9% 居全球前列



郭嘉昆表示，外資企業加大對華投入，再次證明中外經貿合作互利共贏的本質。2024年前11個月，在華新設外商投資企業超5萬家，同比增長8.9%。近5年，外商在華直接投資收益率約9%，位居全球前列。



2025中國市場繼續被看好看漲