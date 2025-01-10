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日本島根核電站2號機組重新開始商業運行
http://www.CRNTT.com   2025-01-10 20:22:48


　　中評社北京1月10日電／據央視新聞報導，當地時間1月10日，日本中國電力公司重新開始了位於島根縣鬆江市島根核電站2號機組的商業運行。這是該機組自2012年1月因定期檢查停運以來的首次重啟商業運行。

　　2024年12月7日，島根核電站2號機組在停運十餘年後，重新啟動。

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