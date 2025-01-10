中評社北京1月10日電／據人民網報導，在去年底舉行的中央經濟工作會議上，習近平總書記發表重要講話，全面總結2024年經濟工作，深刻分析經濟形勢，系統部署2025年經濟工作，為扎實做好經濟工作指明了方向、提供了遵循。會議對我國經濟運行總體態勢作出深刻論述，指出面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進。準確把握我國經濟運行總體態勢，才能更深入理解中央經濟工作會議精神，做好2025年經濟工作。



2024年經濟運行總體平穩、穩中有進



對於2024年經濟運行情況，我們可以從經濟增長、就業形勢、價格走勢、國際收支四大宏觀調控指標來把握。



從經濟增長看。去年前三季度，我國國內生產總值（GDP）同比增長4.8%。其中，一季度增長5.3%，實現良好開局；二、三季度經濟下行壓力有所加大，增速分別為4.7%、4.6%。黨中央及時研判形勢，果斷部署一攬子增量政策，推動四季度主要經濟指標明顯回升，經濟運行總體呈現前高、中低、後揚走勢，預計全年經濟增長5%左右，高於過去四年4.7%的年均增速。根據國際貨幣基金組織預測，2024年世界經濟增長3.2%，其中發達經濟體增長1.8%、新興市場和發展中國家經濟增長4.2%，美國、歐元區、日本、俄羅斯、巴西、南非等主要經濟體分別增長2.8%、0.8%、0.3%、3.6%、3.0%、1.1%。我國經濟無論是和過去幾年比，還是與全球主要經濟體比，增速都很亮眼，仍然是推動世界經濟增長的重要引擎。



從就業形勢看。得益於經濟穩中有進，各地區各部門強化就業優先政策，去年1—11月，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年同期下降0.1個百分點，服務業及城鎮就業人員保持增長，農民工等重點群體就業總體穩定。總的來看，全國城鎮調查失業率平均值能夠有效控制在2024年《政府工作報告》提出的“5.5%左右”目標範圍內。從新增就業人數看，去年1—11月，全國城鎮新增就業1198萬人，十分接近“城鎮新增就業1200萬人以上”的目標。可以看出，無論是城鎮調查失業率還是城鎮新增就業人數，2024年都可以完成年初確定的目標。



從價格走勢看。受國內市場需求相對不足和國際市場大宗商品價格持續回落等因素影響，價格水平總體呈現低位運行態勢，消費領域價格低位波動並略有回升，生產領域價格持續下行但降幅收窄。去年，全國居民消費價格指數（CPI）比上年上漲0.2%；全國工業生產者出廠價格指數（PPI）比上年下降2.2%。12月，PPI同比下降2.3%，降幅比上月有所收窄。